В "минуту тишины" подала знак жизни: в Днепре из-под завалов дома чудом спасли женщину

В Днепре спасателям удалось извлечь живую женщину из-под завалов поврежденного дома. Найти потерпевшую помогла "минута тишины", во время которой чрезвычайники услышали стук.

Об этом рассказал заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины Сергей Коренный.

"Действительно чудом. Мы применили "минуту тишины". Она как раз дала положительный результат: мы услышали звуки похлопывания по металлическому предмету и определили основное место для разбора завала", — рассказал Коренной.

Чтобы освободить пострадавшую, спасатели около часа разбирали завалы. По словам спасателя, женщина была прижата к матрацу кровати, голова была прижата металлическим элементом, и только потому, что матрас мягкий, голова выдержала.

"Видели только одну руку, общались с ней, и потихоньку шли, шли, и достали ее", — говорит чрезвычайник.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

"Мы точно не знаем количество людей, от жителей информация разная. Поэтому операция продолжается", — отметил Сергей Коренный.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Днепру в ночь на 26 октября.

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