В Минветеранов начали служебное расследование по руководству НВМК: Петров уволен

Владимир Петров

Реклама

Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование руководства государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище» ( НВМК ). Проверка касается возможного неправомерного бронирования работников.

Об этом сообщила глава Минветеранов Наталья Калмыкова.

Подробности

В рамках правовых процедур Владимир Петров подал заявление об увольнении и был уволен с должности ведущего специалиста отдела по коммуникациям и информационным технологиям ГУ «НВМК». Как уточнили в учреждении, увольнение произошло 20 января 2026 по собственному желанию в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины и оформлено в установленном порядке.

Реклама

В Министерстве подчеркнули, что реагируют на чувствительные вопросы исключительно в рамках закона, сдержанно и по существу.»

«Для меня лично и Министерства принципиальны ценности ответственности, прозрачности и уважения, а любые действия и лица, которые могут дискредитировать память павших Защитников и Защитниц Украины или подрывать доверие к государственным институтам неприемлемы», — отметила глава Минветеранов Наталья Калмыкова.

Служебное расследование в НВМК продолжается. По его результатам в Министерстве обещают принять необходимые управленческие решения. Также, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, было решено ввести дополнительные мониторинговые механизмы, в частности, регулярное информирование руководителями подчиненных учреждений о кадровых решениях.

Отдельно в ведомстве отметили приоритетность трудоустройства ветеранов. Сейчас более 40% сотрудников Минветеранов – ветераны или члены их семей. В НВМК штатная численность составляет 175 должностей, фактически трудоустроен 51 человек, из которых трое — ветераны, в том числе двое с инвалидностью в результате войны.

Реклама

Учреждение продолжает отбор персонала и предпочитает людей с военным опытом. На сегодняшний день открыто более 100 вакансий, размещенных на платформах Lobby X, Jooble и «Карьера Ветерана».

Отметим, государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище» создано для организации и обеспечения достойного захоронения павших Защитников и Защитниц Украины. В последние дни вокруг учреждения возник общественный резонанс из-за сообщений о возможных нарушениях в кадровых вопросах, в частности, о бронировании работников. На этом фоне Министерство по делам ветеранов инициировало служебное расследование.

Напомним, Петров имел бронирование до 21 января 2026 г. от НВМК.

"Директор НВМК должен понести также ответственность за фейковое бронирование и растрату государственных денег", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Реклама

Он поблагодарил свою команду за отличное расследование.