В Минюст устроилась на работу пожизненно осужденная

По словам Малюськи, работа для пожизненных заключенных — это не просто заработок, но и ресоциализация.

В Министерство юстиции устроилась на работу женщина, которая отбывает пожизненное заключение.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненную заключенную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — сказал министр. На какую именно должность устроили заключенную, он не уточнил.

Малюська убежден, что работать надо всем работоспособным.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", — подытожил глава Минюста.

Ранее в Сети показали, как выглядят камеры в Лукьяновском СИЗО после ремонта.

Напомним, в женской Качановской колонии №54 (Харьковская область) сделали ремонт. Именно в этой колонии, в 2012 году находилась в заключении экс-премьер, а ныне лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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