В Минюсте объяснили, почему так долго не могли запретить Коммунистическую партию

В Минюсте объяснили, почему так долго не могли запретить Коммунистическую партию

В Украине вступило в законную силу решение суда о запрете Коммунистической партии.

Окружной админсуд Киева прекратил деятельность Коммунистической партии, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке, из-за чего закон не вступил в силу.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

“Только на прошлой неделе мы получили судебное решение – решение апелляции – о запрете Коммунистической партии Украины. При том, что уже прошло с 2015 года семь лет судебного разбирательства. Хотя оно было приостановлено, но там было решение Конституционного суда. Есть закон, запрещающий коммунистическую идеологию, пропаганду, но тем не менее – 7 лет имеем результат. С новым законом процедура будет более быстрой: один месяц – на суд первой инстанции, один месяц – на апелляцию”, — сказал он.

"Закон о декоммунизации" был принят Верховной Радой еще в 2015 году. Им предполагалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины (КПУ) должен был решить суд. Окружной административный суд города Киева постановлением от 16 декабря 2015 года прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не могло вступить в законную силу в течение почти семи лет.

Накануне в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию.

"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в силу”, — отметила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

В частности, законодательный акт расширяет перечень оснований для запрета политической партии через суд. Соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрещения судом политической силы имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

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