В Минюсте после кибератаки РФ восстановили еще несколько важных реестров: какие именно

Минюст Украины возобновил доступ к нескольким реестрам, некоторые пока еще недоступны.

После масштабной кибератаки со стороны России в Украине начался процесс возобновления работы основных реестров Минюста. С 20 января начали работать несколько важных государственных реестров, обеспечивающих нормальную деятельность государственных органов и доступ граждан к необходимой информации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Восстановленные реестры

Государственный реестр интеллектуальных прав на недвижимость – реестр, фиксирующий права на недвижимое имущество.

Государственный реестр обременений движимого имущества позволяет проверить наличие обременений на движимое имущество.

Автоматизированная система исполнительной власти обеспечивает электронное управление исполнительными процессами.

Электронный реестр апостилей – содержит информацию об апостилировании документов.

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу – обеспечивает доступ к данным о лицах, находящихся в местах лишения свободы.

Система "Банкротство и неплатежеспособность" – регистрирует данные о предприятиях, находящихся в процедуре банкротства.

Единый реестр лиц, к которым применен закон "Об очищении власти" – содержит информацию о лицах, подпадающих под очищение власти в Украине.

Важные ограничения

В настоящее время доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру интеллектуальных прав на недвижимость ограничен. Это связано с необходимостью обновления данных обременения, налагаемых государственными и частными исполнителями.

Восстановление электронных услуг

Вместе с восстановлением реестров уже возобновлен обмен электронной информацией с государственными органами, такими как Министерство внутренних дел, Пенсионный фонд Украины, Минцифры, Госгеокадастр и другие учреждения.

Доступ к онлайн-сервисам

В скором времени будет восстановлен доступ к онлайн-сервисам через портал и мобильное приложение Действие, что позволит гражданам снова воспользоваться всеми необходимыми услугами.

Восстановление этих реестров и систем является важным шагом по обеспечению бесперебойной работы государственных учреждений и улучшению сервисов для граждан.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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