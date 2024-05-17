В Минюсте рассказали, сколько заключенных согласились мобилизоваться в обмен на освобождение

В настоящее время около 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения.

Уже около пяти тысяч заключенных согласились принять участие в боевых действиях в обмен на условно-досрочное освобождение, если будет принят соответствующий законопроект.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об освобождении путем заключения контракта на военную службу.

Высоцкая отметила, что 4,5 тысячи осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых в настоящее время не подпадают под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья.

Она объяснила, что когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отвергли около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни типа ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

По озвученной Министерством юстиции на заседании профильного комитета информации, 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают отменить заключение уклоняющихся от мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, скольких мужчин призовут на войну и какими методами.

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