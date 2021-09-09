В Минюсте выступили против размещения афганских беженцев в колониях Киевской области

В Минюсте выступили против размещения афганских беженцев в колониях Киевской области

Ведомство предложило другие учреждения, в частности Черниговскую и Кременчугскую колонии.

Министерство юстиции Украины отвергло идею размещения беженцев из Афганистана в закрытых колониях Киевской области, предложив другие учреждения.

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила в эфире передачи "Право на Право" на телеканале "Дом".

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Заметим, что ранее глава МВД Украины Денис Монастырский предложил правительству разместить афганских беженцев в закрытых учреждениях пенитенциарной системы, в частности переоборудовать две колонии на территории Киевской области.

"Мы на такую инициативу уже отреагировали. Минюст официально предложил другие учреждения. Был запрос от Министерства внутренних дел, и Минюст предложил колонии, например, Черниговскую и Кременчугскую", — рассказала Высоцкая.

По словам заместителя министра, Черниговская и Кременчугская колонии уже закрыты, но еще не выставлены на продажу.

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"Они не работают не так давно. Это свидетельствует о том, что в этих колониях теоретически гораздо дешевле восстановить жизнедеятельность. Восстановить системы отопления, водоснабжения и тому подобное. Поэтому предложили именно их", — пояснила она.

Высоцкая добавила, что окончательного решения о предоставлении помещений для беженцев пока нет, "продолжается диалог".

"Минюст готов помочь в решении вопроса, но мы хотим, чтобы наши аргументы также учитывали и принимали во внимание", — подытожила заместитель министра юстиции.

Ранее Министерство иностранных дел Украины уверяло, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

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