"Никто их не планирует спрашивать": в Минюсте заявили о радикальных шагах по мобилизации осужденных и заключенных

Это касается всех, кто всегда был на свободе, а сейчас находится на свободе.

Обязанность каждого гражданина – защищать государство. Поэтому решение о мобилизации того или иного человека с судимостью должен принимать не он сам, а органы ТЦК, занимающиеся комплектованием армии.

Об этом сказал во время телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

"Мы предлагаем более радикальные шаги и в первую очередь хотел бы сразу согласовать терминологию. Не вопрос о том, чтобы позволить им (ранее осужденным – ред.) служить в армии или сколько желающих, никто их не планирует спрашивать, по крайней мере наша такая позиция. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство И то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание (не обязательно тюрьму, это может быть другое наказание), сейчас он на свободе уже несколько лет или всегда был на свободе – это не повод для того, чтобы родину не защищать», – отметил министр.

Он пояснил, что решение о призыве того или иного гражданина с судимостью должен принимать не сам гражданин, а Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, занимающийся комплектованием армии.

"Это наша позиция и это мы будем просить депутатов поддержать. Речь идет о десятках тысяч людей. Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил какое-то преступление даже самое мелкое (ДТП) нарушил, которое повлекло за собой средней тяжести повреждения), почему он вдруг родину защищать не обязан. Это наш подход", – пояснил он.

По словам главы министерства, продолжаются переговоры и относительно тех, кто всегда был на свободе, сейчас находится на свободе, а также заключенных.

"Другой подход мы сейчас нарабатываем, будем также советоваться с народными депутатами, с комитетом, с Министерством обороны относительно тех, кто заключен. И в этом случае механизм будет немного другой... Мы хотим предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, кто им не нужен", – сообщил Денис Малюська.

Напомним, в Министерстве юстиции также рассказали, чем занимаются российские военнопленные в Украине. Как отметил Денис Малюська, россияне-военнопленные в Украине работают. В основном они занимаются деревообработкой.

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