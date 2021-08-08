В Минздраве анонсировали сокращение срока между введением доз вакцины от COVID-19

В Минздраве анонсировали сокращение срока между введением доз вакцины от COVID-19

В Украине сейчас идет пятый этап вакцинации, когда прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины против коронавируса, что позволит увеличить количество привитых людей. Речь идет о вакцине CoronaVac, вторую дозу которой сейчас вводят через 28 дней.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Радио Свобода".

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины", — сказал Кузин.

Главный санврач пояснил, что Минздрав руководствуется данными научных исследований. Так, многие страны в рамках клинических исследований проводили вакцинацию CoronaVac с интервалом в 14 дней.

"Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", — заявил Игорь Кузин.

К слову, вакцинация против коронавируса в Украине проводят такими препаратами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Напомним, украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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Кроме того, эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Англии. Оказалось, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективные против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа".

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