В Минздраве дали рекомендации на случай пребывания в радиационной зоне

Также в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от некоторых действий.
В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по случаю пребывания в зоне радиационной аварии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В Минздраве призвали граждан произвести недельный запас воды (питьевой и технической), а также приготовить еду и лекарства на указанный период.
Также в Минздраве дали следующие рекомендации:
- Уплотните окна и двери. Закройте вентиляционные отверстия.
- Находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон.
- Включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями.
- Оставайтесь в помещении и сохраняйте покой.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от следующих действий:
- Не покидайте помещение до официального разрешения органов власти.
- Не употребляйте йодид калий, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта.
- Помните, что вода из централизованных источников может быть опасна (о чем будет сообщено дополнительно).
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в случае взрыва на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.
Кроме того, мы ранее информировали, что узнать уровень радиации в воздухе можно не только с помощью дозиметра и счетчика Гейгера, но и с помощью мобильных приложений.
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