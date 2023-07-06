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В Минздраве дали рекомендации на случай пребывания в радиационной зоне

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Минздраве дали рекомендации на случай пребывания в радиационной зоне

В Минздраве дали рекомендации на случай техногенной аварии / Фото: pixabay.com

Также в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от некоторых действий.

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по случаю пребывания в зоне радиационной аварии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В Минздраве призвали граждан произвести недельный запас воды (питьевой и технической), а также приготовить еду и лекарства на указанный период.

Также в Минздраве дали следующие рекомендации:

  • Уплотните окна и двери. Закройте вентиляционные отверстия.
  • Находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон.
  • Включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями.
  • Оставайтесь в помещении и сохраняйте покой.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от следующих действий:

  • Не покидайте помещение до официального разрешения органов власти.
  • Не употребляйте йодид калий, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта.
  • Помните, что вода из централизованных источников может быть опасна (о чем будет сообщено дополнительно).

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в случае взрыва на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Кроме того, мы ранее информировали, что узнать уровень радиации в воздухе можно не только с помощью дозиметра и счетчика Гейгера, но и с помощью мобильных приложений.

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Дата публикации
Просмотры
275
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