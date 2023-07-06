В Минздраве дали рекомендации на случай пребывания в радиационной зоне

Также в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от некоторых действий.

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по случаю пребывания в зоне радиационной аварии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В Минздраве призвали граждан произвести недельный запас воды (питьевой и технической), а также приготовить еду и лекарства на указанный период.

Также в Минздраве дали следующие рекомендации:

Уплотните окна и двери. Закройте вентиляционные отверстия.

Находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон.

Включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями.

Оставайтесь в помещении и сохраняйте покой.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения предостерегли граждан от следующих действий:

Не покидайте помещение до официального разрешения органов власти.

Не употребляйте йодид калий, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта.

Помните, что вода из централизованных источников может быть опасна (о чем будет сообщено дополнительно).

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в случае взрыва на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Кроме того, мы ранее информировали, что узнать уровень радиации в воздухе можно не только с помощью дозиметра и счетчика Гейгера, но и с помощью мобильных приложений.

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