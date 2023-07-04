В Минздраве дали рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС

Если вы окажетесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей

При взрыве на Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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В сообщении указывается, что если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, необходимо оставаться в помещении или добраться до помещения как можно скорее. Также следует внимательно следить за дальнейшими сообщениями от власти и следовать инструкциям.

На случай, если будет рекомендовано эвакуироваться, необходимо собрать в чемодан или рюкзак:

Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

Маска для лица или респиратор.

Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).

Влажные салфетки.

Сменная одежда и обувь.

Минимально необходим запас воды и еды.

Минздрав рекомендует плотно обмотать чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах.

Если вы окажетесь в зоне радиационной аварии, выходить из зданий можно только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем.

Рекомендации Минздрава на случай аварии на ЗАЭС / Фото: t.me/mozofficial

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины официально сообщают о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией от 4 марта 2022 года.

Кроме того, ранее информировали, что Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

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