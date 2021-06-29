В Минздраве допустили, что украинцам позволят смешивать вакцины от COVID-19: подробности

В Минздраве допустили, что украинцам позволят смешивать вакцины от COVID-19: подробности

Процесс объединения различных вакцин для курса иммунизации — это достаточно сложно с точки зрения логистики.

Главный санврач Игорь Кузин допускает возможность того, что в будущем можно будет комбинировать вакцины от COVID-19.

Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

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Кузин со ссылкой на научные исследования пояснил, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

"Очень вероятно, что такое позволят. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", — сказал он .

Также главный санврач добавил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации 30 июня соберется на новое рассмотрение результатов научных исследований.

"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЭИ снова рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", — подытожил он.

Напомним, исследование Оксфордского университета показало, что комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность. Лучше антитела формировались у людей, получивших два укола Pfizer. Смешанный вариант давал меньший эффект, но лучше, чем две дозы препарата AstraZeneca.

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