В Минздраве назвали 6 областей, которые в ближайшее время могут "покраснеть"

В Минздраве назвали 6 областей, которые в ближайшее время могут "покраснеть"

В Украине могут расширить "красную" зону карантина.

В Министерстве здравоохранения назвали области, которые следующими могут оказаться в "красной" зоне. Речь идет о регионах, где фиксируют угрожающую эпидемическую ситуацию с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил главный санврач Игорь Кузин.

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Кузин говорит, что "красную" зону в ближайшее время могут внедрить в таких областях: Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской. В то же время в Минздраве ожидают, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину февраля.

"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до 8 недель распространения нового варианта", — сказал Игорь Кузин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Украине почти не осталось "желтых" зон: в каких областях COVID набирает обороты.

Напомним, аналитик KSE предупредила о введении "красной" зоны в 9 областях Украины.

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