В Минздраве назвали четыре области, где могут вернуть "красную" зону и локдаун

В Минздраве назвали четыре области, где могут вернуть "красную" зону и локдаун

На Западе Украины наиболее значительная загруженность медучреждений из-за роста больных коронавирусом.

В Украине самое высокое количество больных коронавирусом на Западе, Киеве и Харькове. Впрочем, Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области могут попасть в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости и госпитализаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Слово и дело".

По словам Ляшко, в абсолютных цифрах количество больных больше в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения в лидерах именно Западная Украина.

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"Сейчас" движется "в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская ... Хотя в абсолютных цифрах большие показатели в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки Западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом", — высказался глава Минздрава.

Ляшко отметил, в случае угрозы сверхнагрузки на систему здравоохранения, в областях будут рекомендовать ввести "красный уровень" эпидемической опасности.

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Напомним, в Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.

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