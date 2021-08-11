В Минздраве назвали четыре области, в которых наибольший прирост новых больных COVID-19

В Минздраве назвали четыре области, в которых наибольший прирост новых больных COVID-19

В целом Украина продолжает оставаться в "зеленом" уровне эпидемической опасности.

В Украине, где правительство продлило карантин до 1 октября 2021 года, фиксируется рост количества новых случаев COVID-19. Прирост больных наблюдается в нескольких областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Также читайте В Минздраве рассказали, какие заведения и при каких условиях смогут работать во время возможного локдауна в Украине

"Сейчас имеем тенденцию к росту числа вновь выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", — написал глава Минздрава.

Ляшко заверил, что несмотря на тревожную тенденцию нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время является контролируемой.

"Реанимационные кровати заняты на — 13%, кровати с "кислородом" - на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности", - пояснил он.

Напомним, что в Украине есть риск взрывчатых темпов роста количества больных на COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раза.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

Новости Украины: Ляшко заявил, что о локдауне пока не идет речь, несмотря на новый всплеск коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку