В Минздраве назвали эффективность использования КТ для больных COVID-19 сомнительной: причины

Если есть подозрение на инфицирование коронавирусом, то сначала врач должен направить пациента на тестирование.

Компьютерная томография (КТ) не является "панацеей" при установлении диагноза у пациентов, у которых есть подозрение инфицирования коронавирусом COVID-19. Сначала следует делать тестирование, а КТ — в отдельных случаях.

Об этом отметили в Минздраве.

Стоит ли делать компьютерную томографию при COVID-19?

КТ — метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. Фактически КТ позволяет определить состояние любого органа человека. В случае с коронавирусной болезнью COVID-19 речь идет о КТ органов грудной клетки.

В Минздраве констатируют, что этот метод диагностики стал еще более популярным среди украинцев с начала пандемии. Однако эффективность его использования для больных COVID-19 является сомнительной, отметили в министерстве. В первую очередь потому, что отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания.

Когда следует назначать КТ?

Если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19.

Если имеются такие симптомы: дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий.

В случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания и которые имеют тяжелое общее состояние.

В Минздраве обращают внимание, что положительный тест на COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.

Что должны учитывать врачи, направляя пациента на КТ?

Общее состояние пациента

Наличие дыхательной недостаточности.

Показатель сатурации (насыщенности крови кислородом).

Температуру тела.

Если есть подозрение на инфицирование COVID-19, то сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки.

В Минздраве отмечают, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни. В то же время, специалисты советуют пользоваться методом ультразвуковой диагностики для отслеживания заболевания. Его преимущество в том, что он не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.

Повторение компьютерной томографии пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21-й день с начала заболевания и через полгода. В Минздраве уточняют, что каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач.

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