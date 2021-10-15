В Минздраве назвали эффективность использования КТ для больных COVID-19 сомнительной: причины

Если есть подозрение на инфицирование коронавирусом, то сначала врач должен направить пациента на тестирование.
Компьютерная томография (КТ) не является "панацеей" при установлении диагноза у пациентов, у которых есть подозрение инфицирования коронавирусом COVID-19. Сначала следует делать тестирование, а КТ — в отдельных случаях.
Об этом отметили в Минздраве.
Стоит ли делать компьютерную томографию при COVID-19?
КТ — метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. Фактически КТ позволяет определить состояние любого органа человека. В случае с коронавирусной болезнью COVID-19 речь идет о КТ органов грудной клетки.
В Минздраве констатируют, что этот метод диагностики стал еще более популярным среди украинцев с начала пандемии. Однако эффективность его использования для больных COVID-19 является сомнительной, отметили в министерстве. В первую очередь потому, что отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания.
Когда следует назначать КТ?
- Если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19.
- Если имеются такие симптомы: дыхательная недостаточность или существование сопутствующих патологий.
- В случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания и которые имеют тяжелое общее состояние.
В Минздраве обращают внимание, что положительный тест на COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.
Что должны учитывать врачи, направляя пациента на КТ?
- Общее состояние пациента
- Наличие дыхательной недостаточности.
- Показатель сатурации (насыщенности крови кислородом).
- Температуру тела.
Если есть подозрение на инфицирование COVID-19, то сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки.
В Минздраве отмечают, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни. В то же время, специалисты советуют пользоваться методом ультразвуковой диагностики для отслеживания заболевания. Его преимущество в том, что он не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.
Повторение компьютерной томографии пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21-й день с начала заболевания и через полгода. В Минздраве уточняют, что каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.