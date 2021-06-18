В Минздраве назвали количество медиков, которые за полтора года умерли от COVID-19

Более 800 медиков погибли с прошлой весны, выполняя профессиональные обязанности.

В Украине с начала пандемии от коронавируса умерло более 50 тысяч украинцев, из них 877 медицинских работников, погибших во время борьбы с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 июня на открытии памятника медикам, которые погибли во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности.

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"За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. Украинских. К сожалению, среди этих украинский и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни", — отметил глава Минздрава.

Отметим, что в Украине по состоянию на 18 июня зафиксировано 2 228 192 случаев коронавируса. Выздороветь удалось 2 147 972 пациентам, умерло — 51 952.

Напомним, Ольга Голубовская предупредила, что в Украине после Евро-2020 может появиться штамм коронавируса Delta (индийский штамм коронавируса), который уже быстро распространяется по миру.

Кроме того, ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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