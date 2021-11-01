В Минздраве назвали области, где увидели стабилизацию ситуации с COVID-19

Впрочем, в красных зонах усилят проверки COVID-сертификатов.
В трех регионах, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация с COVID-показателями начинает улучшаться.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе селекторного совещания 1 ноября.
"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых зашли в "красную" зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", — сказал Ляшко.
Вместе с тем, по данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% — у невакцинированных. В больницы госпитализировали на прошлой неделе 34 тысячи человек, из которых 93,2% не имели прививки против коронавируса.
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Кроме того, по итогам совещания Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах "красной" зоны.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, сегодня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону и ужесточает ограничения. Что запрещено с 1 ноября, читайте здесь.
Также стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве.
Ранее украинцам дали советы, как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди.