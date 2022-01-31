В Минздраве назвали ожидаемые сроки пика COVID-случаев в Украине и области, где сейчас больше всего больных

С начала роста заболеваемости коронавирусом до пика проходит около одного месяца, сказал Ляшко.
В Украине за неделю почти вдвое увеличилось количество COVID-случаев. Наибольший рост фиксируют на территории Житомирской области.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
"Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось, по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч. Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон", — уточнил глава Минздрава.
По его словам, больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области. В регионе вдвое увеличилось число больных коронавирусом. Лидер прироста позапрошлой недели — Ивано-Франковская область — на прошлой неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем на прошлой неделе — +35,6%.
"Из опыта других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому в ближайшие две недели мы прогнозируем рост количества случаев инфицирования коронавирусом", — уточнил Ляшко.
По данным Минздрава, сейчас в учреждениях здравоохранения выделено 69 320 койкомест, из которых 66 310 коек снабжены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4 400. Учитывая рост числа случаев среди детей, в больницах выделено 4 414 коек, предназначенных для госпитализации больных детей, за неделю количество таких коек возросло на 751.
Напомним, в Украине по состоянию на 31 января COVID-штамм "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Как сообщалось, врач-иммунолог дала советы, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет.
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