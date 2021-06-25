В Минздраве назвали пять самых опасных штаммов коронавируса: как избежать заражения

Мутация — это типичное явление для всех вирусов.
Коронавирус постоянно мутирует. И хотя сейчас Украина в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости COVID-19 как по внутренним критериям, так и критериям ЕС, людям следует соблюдать карантин, чтобы избежать заражения штаммами коронавируса.
Об этом заявили в Минздраве.
Там уточнили, что мутация — это типичное явление для всех вирусов, аналогично происходит и с вирусом гриппа. На сегодня ученые обнаружили множество различных штаммов вируса SARS-CoV-2. Впрочем, есть пять, которые вызывают наибольшее беспокойство.
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В списке опасных мутаций коронавируса:
- "Дикий" (L) — впервые зафиксировано в Китае в декабре 2019 год;
- "Альфа" (B.1.1.7) — впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года;
- "Бета" (B.1.351) — впервые зафиксировано в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
- "Гамма" (P.1) — впервые найден в Бразилии в январе 2021;
- "Дельта" (B.1.617) — впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года.
Украинцам напомнили, что пока не существует специфического лечения COVID-19. Поэтому необходимо придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования. В частности, надо соблюдать гигиену рук, дистанцию, масочный режим; чихать и кашлять следует в сгиб локтя или в салфетку; грязными руками нельзя трогать лицо; нужно регулярно проветривать помещения и дезинфицировать поверхности.
Впрочем, как отмечают в Минздраве, лучшим способом защититься от COVID-19 является вакцинация.
Напомним, Министерство иностранных дел призывает украинцев временно не ездить в страны, где наблюдается наибольший вспышка так называемого "индийского" штамма коронавируса.
Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа из-за индийского штамма, известного как "Дельта", рискует потерять достигнутый прогресс в борьбе с пандемией COVID-19. Страны ЕС находятся "на тонком льду" в битве против коронавируса.