В Минздраве назвали регион, который следующим может перейти в "красную" зону карантина

В Минздраве назвали регион, который следующим может перейти в "красную" зону карантина

Сейчас 17 регионов находятся в "красном" уровне эпидемической опасности.

Министерство здравоохранения предлагает установить в Черкасской области "красную" зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.

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"Сейчас 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности. В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская область", — констатировал он.

Такой смертности от коронавируса в Украине еще не было: за сутки более 830 летальных исходов

По состоянию на 9 ноября в "красной" карантинной зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Одессе больной коронавирусом 86-летней женщине с крайне низкой сатурацией, которая уже не измерялась, медики скорой помощи отказали в госпитализации.

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