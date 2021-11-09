В Минздраве назвали регион, который следующим может перейти в "красную" зону карантина

Сейчас 17 регионов находятся в "красном" уровне эпидемической опасности.
Министерство здравоохранения предлагает установить в Черкасской области "красную" зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации COVID.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.
"Сейчас 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской, 18-й области, в красный уровень эпидемической опасности. В зоне риска Винницкая и все еще Харьковская область", — констатировал он.
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По состоянию на 9 ноября в "красной" карантинной зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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