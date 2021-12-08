В Минздраве назвали регионы, где хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинировано уже 50% взрослых украинцев

В Минздраве назвали регионы, где хотя бы одной дозой от COVID-19 вакцинировано уже 50% взрослых украинцев

Отметка 50% с полным курсом вакцинации преодолена только в Киеве.

В Украине три области пересекли отметку в 50% вакцинированного взрослого населения от COVID-19 по крайней мере одной дозой.

Об этом на брифинге 8 декабря заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"На сегодня уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская (49%) и Черкасская (47%) области", — заявил глава Минздрава.

По словам Ляшко, отметка 50% с полным курсом вакцинации преодолена только в Киеве: двумя дозами привито более 65% жителей. К этому показателю приближается Киевская область - почти 49%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.