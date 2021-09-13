В Минздраве назвали три штамма гриппа, которые могут распространяться в Украине в этом году

В Минздраве назвали три штамма гриппа, которые могут распространяться в Украине в этом году

В аптеку планируют завезти около 1 млн доз вакцины, но точное количество будет зависеть от спроса.

В Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами о более тяжелом течении болезни.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также читайте Нужно ли носить маску вакцинированным: главный санитарный врач дал четкий ответ

По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

Читайте также: Можно ли сочетать вакцины от COVID-19 и ОРВИ

В то же время, Кузин заверил, что Минздрав проводит переговоры для получения 30 тыс. бесплатных вакцин от гриппа для врачей. Прежде всего, будут вакцинировать тех, кто работает с больными коронавирусом.

"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас ведутся переговоры о передаче в пределах гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тыс. доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", — сказал Кузин.

Насчет аптечной сети, туда в этом году принесут большее количество вакцин, чем в прошлом году — примерно миллион доз. Но окончательное количество, действительно, будет регулироваться спросом.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Виктор Ляшко рассказал о ситуации с ОРВИ и гриппом в Украине и мире

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку