В Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть и госпитализацию

В Минздраве назвали вакцину от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть и госпитализацию

Почти 1,18 млн украинцев вакцинированы препаратом CoronaVac.

Вакцина от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac, согласно исследованию в Индонезии, предотвращает госпитализацию в случае заражения коронавируса на 96% и на 94% - симптоматической болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Так, в исследовании приняли участие 128 тысяч медицинских работников в Индонезии. Их прививали против COVID-19 с января по март 2021 года инактивированной вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech. Принимая во внимание результаты исследования специалисты заявили, что вакцина защищает 98% от смерти и 96% от госпитализации уже через семь дней после второй дозы, а 94% медработников были защищены от симптоматической инфекции.

В свою очередь, главный исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун заявила, что Sinovac пока не знает, может ли их вакцина остановить или уменьшить заражения вирусом, но тот факт, что она предотвращает серьезное заболевание и смерть, является более важным.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech. Этой вакциной от коронавируса уже привились почти 1,18 млн украинцев.

В Минздраве отмечают, что вакцина CoronaVac безопасна, ведь прошла строгие исследования и одобрена ВОЗ для экстренного применения. Препарат не содержит живых компонентов вируса. В составе CoronaVac неактивенный, "обезвреженный" вирус. Впрочем, после прививки организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, что первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сейчас прививки такой вакциной делают от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.

Напомним, что за вакцина — CoronaVac, какая эффективность, особенности использования.

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