В Минздраве обещают, что в Украине достаточно медицинских препаратов

В Минздраве обещают, что в Украине достаточно медицинских препаратов

Программа "Доступные лекарства" также работает без изменений.

В Министерстве здравоохранения Украины работают над бесперебойным снабжением лекарственными средствами украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минздраве отмечают, что на складах достаточно запасов медицинских препаратов, чтобы аптеки работали в нормальном режиме, а также медпрепаратами были обеспечены больницы.

"В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Это связано с безопасностью и доездом работников аптек. Но аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства", – сообщили в Минздраве.

Отмечается, что отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме. Программа "Доступные лекарства" также работает без изменений.

Как сообщалось, российские войска во время своего наступления обстреливают украинские больницы. В Минздраве отмечают, что действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Кроме того, это противоречит нормам международного права.

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