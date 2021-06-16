В Минздраве обнародовали перечень вакцин, после прививки которыми можно въезжать в Украину без самоизоляции

Вакцины должны быть одобрены ВОЗ для экстренного использования.

Люди, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса могут въезжать в Украину без самоизоляции. Впрочем, такая возможность есть только в тех, кто получил прививку вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Лица, которые имеют документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции", — говорится в сообщении .

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Сейчас в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, относятся вакцины:

Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием Comirnaty;

производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием Comirnaty; AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием AstraZeneca;

зарегистрированная в Украине под названием AstraZeneca; Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием CoviShield;

производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием CoviShield; CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием CoronaVac;

производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием CoronaVac; Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735)

(Ad26.COV2.S, JNJ-78436735) mRNA-1273 производства Moderna;

производства Moderna; BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Отмечается, что российская вакцина "Sputnik V" не имеет одобрения ВОЗ и отсутствует в этом списке. Таким образом, вакцинированные российским "Sputnik V" не имеют возможности пересекать границу без карантина.

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Кто выдает эти международные бланки о вакцинации и можно ли с ним поехать за границу, читайте по этой ссылке.

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