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В Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики

Автор
Елена Вус
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В Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики

УНИАН

Украинцам советуют не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов обращаться к своему семейному врачу.

В случае возникновения ОРВИ, антибиотики не помогут, а риск того, что лекарства не сработают в будущем, — сильно повысится.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в четверг, 23 сентября.

Согласно данным ведомства, почти 64% людей ошибочно считают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Я что-то долго кашляю — антибиотик", "Температура три дня — антибиотик". Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови ", — говорится в сообщении Минздрава.

Что делать, если подхватил ОРВИ:

  • Первое — сообщить об этом своему семейному врачу;
  • Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное — не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции — симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).

Поэтому в случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарством" являются:

  • Отдых и постельный режим;
  • Обильное питье теплой жидкости;
  • Проветривание помещения проживания;
  • Сбалансированное и рациональное питание;
  • Жаропонижающие препараты (в случае необходимости).

"В случае осложнений, антибиотики тоже вам не помогут. Если у вас есть риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа", — отмечают в Минздраве.

Так, по данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей. 90% таких инфекций вызваны вирусами.

В Минздраве в который раз напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы.

"Поэтому, если вы примете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, — сильно повысится. Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости принятия антибиотиков ", — резюмировали в ведомстве.

Напомним:

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