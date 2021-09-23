В Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики

В Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики

Украинцам советуют не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов обращаться к своему семейному врачу.

В случае возникновения ОРВИ, антибиотики не помогут, а риск того, что лекарства не сработают в будущем, — сильно повысится.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в четверг, 23 сентября.

Согласно данным ведомства, почти 64% людей ошибочно считают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Я что-то долго кашляю — антибиотик", "Температура три дня — антибиотик". Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови ", — говорится в сообщении Минздрава.

Что делать, если подхватил ОРВИ:

Первое — сообщить об этом своему семейному врачу;

— сообщить об этом своему семейному врачу; Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное — не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции — симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).

Поэтому в случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарством" являются:

Отдых и постельный режим;

Обильное питье теплой жидкости;

Проветривание помещения проживания;

Сбалансированное и рациональное питание;

Жаропонижающие препараты (в случае необходимости).

"В случае осложнений, антибиотики тоже вам не помогут. Если у вас есть риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа", — отмечают в Минздраве.

Так, по данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей. 90% таких инфекций вызваны вирусами.

В Минздраве в который раз напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы.

"Поэтому, если вы примете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, — сильно повысится. Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости принятия антибиотиков ", — резюмировали в ведомстве.

Напомним:

Украина находится на пороге нового сезона острых респираторных заболеваний. И по прогнозам медиков, этот порог мы перешагнем в ближайшее время. Поэтому врачи советуют превентивно подготовиться, чтобы осенью и зимой не заболеть.

чтобы осенью и зимой не заболеть. Ранее в Минздраве рассказали, когда и как получить прививку от гриппа.

Новости Украины: за последнюю неделю 180 тысяч человек заболели ОРВИ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку