В Минздраве объяснили, что делать, если подхватил ОРВИ и стоит ли принимать антибиотики

Украинцам советуют не заниматься самолечением, а в случае возникновения первых симптомов обращаться к своему семейному врачу.
В случае возникновения ОРВИ, антибиотики не помогут, а риск того, что лекарства не сработают в будущем, — сильно повысится.
Об этом напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в четверг, 23 сентября.
Согласно данным ведомства, почти 64% людей ошибочно считают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.
"Я что-то долго кашляю — антибиотик", "Температура три дня — антибиотик". Люди злоупотребляют приемом антибиотиков без обращения за помощью, не отличая бактериальную инфекцию от вирусной. В то же время назначить антибиотик может только врач по результатам анализа крови ", — говорится в сообщении Минздрава.
Что делать, если подхватил ОРВИ:
- Первое — сообщить об этом своему семейному врачу;
- Вторая рекомендация может звучать скучно, но она действительно работает, а главное — не вредит вашему здоровью: самый действенный метод лечения острой респираторной инфекции — симптоматический. Он предполагает воздействие на отдельные симптомы заболевания (например, прием сосудосуживающих препаратов во время насморка).
Поэтому в случае возникновения ОРВИ лучшими "лекарством" являются:
- Отдых и постельный режим;
- Обильное питье теплой жидкости;
- Проветривание помещения проживания;
- Сбалансированное и рациональное питание;
- Жаропонижающие препараты (в случае необходимости).
"В случае осложнений, антибиотики тоже вам не помогут. Если у вас есть риск развития осложнений от гриппа (а он также является вирусной инфекцией), и у вас нет прививки, врач может предложить специфические препараты, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа", — отмечают в Минздраве.
Так, по данным Центра общественного здоровья, 90% всех антибиотиков, назначенных на уровне семейной медицины, используют для лечения инфекций дыхательных путей. 90% таких инфекций вызваны вирусами.
В Минздраве в который раз напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы.
"Поэтому, если вы примете антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, — сильно повысится. Не заниматься самолечением. В случае возникновения первых симптомов ОРВИ обращайтесь к своему семейному врачу и проконсультируйтесь с ним по поводу необходимости принятия антибиотиков ", — резюмировали в ведомстве.
Напомним:
- Украина находится на пороге нового сезона острых респираторных заболеваний. И по прогнозам медиков, этот порог мы перешагнем в ближайшее время. Поэтому врачи советуют превентивно подготовиться, чтобы осенью и зимой не заболеть.
- Ранее в Минздраве рассказали, когда и как получить прививку от гриппа.