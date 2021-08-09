В Минздраве объяснили, как лечится штамм "Дельта" и сколько тестов есть в Украине для определения опасной мутации

В Минздраве объяснили, как лечится штамм "Дельта" и сколько тестов есть в Украине для определения опасной мутации

В Украине выявляют "Дельту" геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.

В Украине уже активно распространяется индийский штамм коронавируса "Дельту" , проявлять который пока имеют мощности не все области. Изменить эту ситуацию в Минздраве надеются до осени.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

Главный санврач рассказал, что сейчас лаборатории могут выявлять "Дельту" двумя способами — геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. Возможность для диагностики с помощью геномного секвенирования имеют три государственные лаборатории. Еще более 5-6 таких лабораторий частные.

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"И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", — сказал Кузин.

Он добавил, что лечат больных "Дельтой" по аналогичному протоколом, что и пациентов с другими штаммами. И изучение именно того или иного штамма — это зона интересов врачей-эпидемиологов и ученых, ведь насчет людей надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

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