В Минздраве объяснили, как получить прививку, если уже купили "липовый" COVID-сертификат

В Минздраве объяснили, как получить прививку, если уже купили "липовый" COVID-сертификат

Поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь в случае заражения.

В Украине одни недобросовестные граждане производят и распространяют "липовые" сертификаты о вакцинации, а другие покупают их, но для всех предусмотрено наказание. Впрочем, есть случаи, когда купив поддельный сертификат, человек одумывается и все же хочет действительно вакцинироваться против коронавируса, но его данные уже есть в системе.

Что делать в таком случае, рассказал главный санврач Игорь Кузин на телеканале "Украина 24"

По его словам, если гражданин имеет поддельный сертификат, следует обратиться в пункт прививки и получить настоящую вакцину.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное", – заявил Кузин.

Он подчеркнул, что поддельный сертификат о вакцинации не спасет жизнь, что способна сделать вакцина.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, в Украине уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов. В МВД призвали сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации на горячую линию киберполиции. Кстати, во избежание проблем с законом стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат. Читайте также: "Был единственным сыном у мамы": в Черниговской области от коронавируса скончался 15-летний подросток

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