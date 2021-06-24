В Минздраве объяснили, какими вакцинами и при каких условиях беременных женщин можно прививать от коронавируса

В Минздраве объяснили, какими вакцинами и при каких условиях беременных женщин можно прививать от коронавируса

Сейчас в Украине есть только один препарат, который разрешено для использования беременным.

Беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19. Поэтому, если роженица имеет высокий риск заболеть, ей рекомендуется вакцинироваться от коронавируса. Для прививки следует использовать мРНК-вакцину.

Об этом сообщили в НСЗУ.

В частности, медики объяснили, в случае, если беременная женщина имеет высокий риск заболеть COVID-19, например, работает в "ковидной" больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом. В случае, когда врач примет решение, что польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной. Сейчас в Украине есть только Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 препаратом AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен сообщить ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. После этого женщина должна сама решить, получить ли вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов.

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок. А вот по инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech прививки беременных запрещается.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, может ли вакцинация от коронавируса вызвать бесплодие и влиять на менструацию.

В Минздраве также сообщали, что имеющиеся вакцины от коронавируса не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается.

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