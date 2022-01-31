В Минздраве объяснили, почему школы снова отправляют на "дистанционку"

В Минздраве объяснили, почему школы снова отправляют на "дистанционку"

Вспышка сезонного гриппа и ОРВИ совпала с новой волной заболеваний из-за "Омикрона".

Школьников повторно отправляют на "дистанционное" обучение из-за сезонной вспышки гриппа и ОРВИ, которая совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрона". На фоне распространения COVID-штамма "Омикрон", по данным Минздрава, в Украине выросла и доля заболевших детей.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в комментарии РБК-Украина.

В Минздраве пояснили, что в результате активной циркуляции вируса гриппа и распространения "Омикрона" в учебных заведениях уже наблюдается отсутствие детей. Именно поэтому, как говорят в министерстве, дистанционная форма обучения может быть введена, чтобы снизить риск инфицирования детей и уменьшить мобильность взрослого населения, часто сопровождающего детей в учебные заведения.

В связи с активной циркуляцией коронавируса украинцев призывают вакцинироваться. И поскольку эффективность вакцины в предотвращении "Омикрона" значительно ниже по сравнению с предыдущими штаммами, введение бустерной дозы приближает эффективность к 90% в предупреждении госпитализации.

"Эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Нужно делать базовый курс из двух прививок тем, кто до сих пор этого не сделал и не забываем о бустере для вакцинированных. Тех, у кого уже прошло 6-9 месяцев с последней прививки", – напомнили в Минздраве.

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Кроме того, украинцам напомнили, что повышают шанс избежать инфицирования коронавирусом ношение масок, мытье рук с мылом, пользование антисептиком, физическая дистанции и избегание скопления людей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, учитывая резкий всплеск заболеваемости в учебных заведениях, Министерство образования и науки рекомендовало всем школам в Украине перевести учеников старших классов на дистанционное обучение минимум на две недели. Кроме того, на удаленную или смешанную форму обучения просят отправить и учащихся профессионально-технического образования. Из дома придется учиться и студентам вузов.

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