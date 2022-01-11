В Минздраве объяснили, смогут ли вакцинированные CoronaVac украинцы путешествовать в ЕС после "бустера"

В Минздраве объяснили, смогут ли вакцинированные CoronaVac украинцы путешествовать в ЕС после "бустера"

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат.

После бустерной прививки м-РНК-вакциной (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech) в "ковидном" сертификате будет отображаться информация о последней иммунизации. И такой COVID-сертификат в случае первой вакцинации препаратом CoronaVac будет валидным для пересечения границы стран, где одобрены Moderna или Pfizer.

Об этом сообщили в Минздраве по запросу УНИАН.

В Минздраве напомнили, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

"Если, после базового курса проведенного вакциной CoronaVac, бустерная доза будет сделана вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться информация о последней прививке. И такой сертификат будет валидным для пересечения границы стран, где одобрена эта вакцина", — пояснили в Министерстве здравоохранения.

В то же время, в Минздраве отметили, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

"На сегодняшний день украинские COVID-сертификаты признают в 60 странах мира, которые входят в состав Доверительной сети Е-здоровья ЕС. Среди них такие европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. В 2022 году планируется, что состав цифровая сеть расширится до 80 стран-участниц", — отметили в Минздраве.

Следует заметить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.