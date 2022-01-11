В Минздраве объяснили, смогут ли вакцинированные CoronaVac украинцы путешествовать в ЕС после "бустера"

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат.
После бустерной прививки м-РНК-вакциной (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech) в "ковидном" сертификате будет отображаться информация о последней иммунизации. И такой COVID-сертификат в случае первой вакцинации препаратом CoronaVac будет валидным для пересечения границы стран, где одобрены Moderna или Pfizer.
Об этом сообщили в Минздраве по запросу УНИАН.
В Минздраве напомнили, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
"Если, после базового курса проведенного вакциной CoronaVac, бустерная доза будет сделана вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться информация о последней прививке. И такой сертификат будет валидным для пересечения границы стран, где одобрена эта вакцина", — пояснили в Министерстве здравоохранения.
В то же время, в Минздраве отметили, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.
"На сегодняшний день украинские COVID-сертификаты признают в 60 странах мира, которые входят в состав Доверительной сети Е-здоровья ЕС. Среди них такие европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. В 2022 году планируется, что состав цифровая сеть расширится до 80 стран-участниц", — отметили в Минздраве.
Следует заметить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Как сообщалось, в Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку.
Читайте также:
- В Турции разрешили делать пятую дозу вакцины от COVID-19.
- COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку
- Ученые изобрели легкий способ, благодаря которому можно избежать заражения коронавирусом
- "Ковидную" тысячу смогут получить несовершеннолетние украинцы: подробности