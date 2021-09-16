В Минздраве объяснили, защищает ли вакцинация против коронавируса от заражением гриппом

Прививки от гриппа в Украине проводится за счет людей.
Вакцинация от коронавируса не защищает человека от заражения гриппом. Сочетать прививки разрешается, но должно быть соблюдено интервал между дозами — две недели от последней вакцинации.
Об этом рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко в комментарии "Укринформа".
Она пояснила, что вакцинация от коронавируса и гриппа — это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от SARS-CoV-2 защищает организм именно от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в нынешнем эпидсезоне. Обе вакцинации, как отметила специалист, важны, ведь в случае сочетания этих двух инфекций, человек рискует получить тяжелое течение заболевания.
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"Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID- 19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", — сказала Левченко.
Она добавила, что вакцинация против гриппа является не обязательной в Украине, а рекомендованной, ведь уменьшает вероятность осложнений.
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Напомним, в Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.
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