В Минздраве отчитались, что ни одной смерти из-за вакцинации против COVID-19 в Украине не зафиксировано

В Минздраве отчитались, что ни одной смерти из-за вакцинации против COVID-19 в Украине не зафиксировано

По словам эксперта, профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.

Ни один летальный случай в результате вакцинации против коронавируса в Украине не зарегистрирован. Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн. введенных доз – это очень низкая частота.

Об этом заявила Татьяна Башкатова, директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины во время Национального форума "Адвокация в поддержку стратегий по вакцинации против COVID-19 согласно Дорожной карте и их исполнению в Украине", который состоялся 30 октября в Киеве.

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"Врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НСПИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы о причинах этих событий", — отметила она.

Эксперт сообщила, что частота НСПИ в Украине составляет 0,1%. Большинство НСПИ, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн. введенных доз – это очень низкая частота. Ни один летальный случай в результате вакцинации не зарегистрирован.

"Профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск", — подчеркнула представительница ГЭЦ.

В свою очередь Леся Ющенко, член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), добавила, что сбор НСПИ проходит во всем мире и даже пациенты могут вносить эти данные. По мере накопления исследований происходит обновление инструкций вакцин от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним: Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество. Однако если есть медицинское заключение, такого человека не могут отстранить от работы. Отводы от вакцинации будут выдавать семейные врачи.

для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество. Однако если есть медицинское заключение, такого человека не могут отстранить от работы. В Украине удалось остановить стремительный рост госпитализации и смертности от осложнений коронавируса, но риск повторной вспышки все еще актуален. В Украине благодаря вакцинации меньше людей попадает в больницу. Вакцинация в Украине: в пунктах прививок развернулись настоящие страсти

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