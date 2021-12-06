В Минздраве отчитались, что в Украине пока не зафиксированы случаи заражения "Омикроном"

В Минздраве отчитались, что в Украине пока не зафиксированы случаи заражения "Омикроном"

В Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заболевших COVID-19.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" по состоянию на 6 декабря не обнаружен на территории Украины.

Об этом шла речь во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством премьера Дениса Шмыгаля, сообщает в понедельник, 6 декабря Правительственный портал.

В свою очередь Шмыгаль дал задание главе Минздрава ежедневно обновлять информацию о новом штамме.

Также во время совещания отмечалось, что в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заболевших COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, за прошлую неделю количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, количество госпитализаций – на 13%.

"Нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю уменьшилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех кроватей", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве также сообщили, что уже в 16 регионах страны 40% взрослого населения имеет по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В 6 регионах 40% населения уже завершило полный курс прививки.

"Наш план – это 70% взрослого населения. Нам необходимо ускорить процесс вакцинации и делать все возможное, чтобы уберечь украинцев. Ведь вакцинация – единственный способ преодолеть пандемию", – подчеркнул Шмыгаль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

С 7 декабря на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и Киева перестанут действовать ограничения "красной" зоны. Строгие ограничения останутся в десяти регионах.

В мире фиксируют распространение нового штамма коронавируса Омикрон

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