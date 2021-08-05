В Минздраве ответили, есть ли в Украине случаи заражения бразильским штаммом коронавируса

В Минздраве ответили, есть ли в Украине случаи заражения бразильским штаммом коронавируса

Штаммы "Дельта" и "Гамма" весьма похожи, говорит Кузин.

В Украине сейчас не зафиксировано бразильского штамма коронавируса "Гамма", который значительно похож с опасной "Дельтой", которая стремительно распространяется по регионам.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

Кузин говорит, что бразильский штамм коронавируса "Гамма" ничем не будет отличаться от индийского штамма "Дельта", а поэтому отличных симптомов, в случае попадания, быть не должно.



"В Украине его пока не обнаружено. Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенны и не будут приводить к каким-то новым его характеристикам", — сказал Кузин.

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Напомним, в Тернопольской области медики подтвердили 52 случая заражения "Дельта"-штамом коронавируса. Также зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта" в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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