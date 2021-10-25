В Минздраве ответили, есть ли вероятность введения "красной" зоны по всей Украине для стимуляции людей к вакцинации

Для введения "красной" зоны должны быть соответствующие эпидемические показатели.
В Украине для стимуляции людей вакцинироваться от коронавируса "красная" зона внедряться не будет.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.
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По его словам, вводить "красную" зону будут только, если в регионе есть для этого соответствующие эпидемические показатели, определенные Минздравом.
"Красная" зона применяется только по эпидемическим показаниям. Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона не будет внедряться. Такой вопрос не будет рассматриваться", — заявил Кузин.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, не дожидаясь официального подтверждения карантин "красную" зону вводят на Буковине и Львовщине.
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