В Минздраве ответили, когда планируется решение о переводе Украины в "желтую" зону карантина

В Минздраве ответили, когда планируется решение о переводе Украины в "желтую" зону карантина

Решение о "желтой" зоне карантина в Украине принимает исключительно комиссия ТЭБ и ЧС.

Украину могут перевести в "желтую" зону карантина, а затем усилить ограничения, уже, скорее всего, на этой неделе. Для этого должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Liga.net.

Читайте также: Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 сентября

По словам Кузина, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС теперь будет регулярно заседать два раза в неделю. Но при необходимости могут проводить и еженедельные заседания.

"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, регулирующих ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переход в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, скорее всего, на этой неделе", — заверил Кузин.

Кроме того, он добавил, что любая регуляция, которая касается возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должен вступить в силу через 7 дней после принятия решения.

"Если такое решение будет принято, то оно вступит в силу только через неделю. Ведь любые изменения в карантинных правилах затронут работы государственных учреждений, бизнеса и коснутся жизни граждан", — добавил Кузин.

Также читайте Когда будет пик коронавируса в Украине: медики сделали прогноз

Напомним, Кабинет Министров Украины 13 сентября принял изменения к постановлению № 1236, устанавливающий новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.

А тем временем Виталий Кличко заявил, что Киев готовится к серьезному локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Коронавирус в Украине: карантин возвращается - Закарпатье переходит в "желтую" зону

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку