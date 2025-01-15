Когда в Украине ожидается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом - в Минздраве ответили

Сейчас уровень заболеваемости в регионах не является поводом для волнения.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине придется на середину февраля 2025 года.

Об этом главный государственный санитарный врач рассказал в комментарии Укринформу.

"До нового года чаще всего мы видим доминирование ковида, а начиная с февраля идет постепенное повышение заболеваемости гриппом. Поэтому мы ожидаем, что в конце января и максимум до середины февраля 2025 года у нас будут расти уровни заболеваемости гриппом, и это будет основной причиной заболевания среди украинцев. Пиковые показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями - в середине февраля с постепенным спадом вплоть до апреля 2025 года. Затем... мы прогнозируем все же превалирование ковида, и по предварительным прогнозам, в течение летнего периода будет циркулировать "Омикрон", — отметил Кузин.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости в регионах не является поводом для волнения.

"Если сравнивать 2025-й с прошлым годом, а точнее с прошлым эпидемическим сезоном, то в этом году мы фиксируем общие показатели заболеваемости (гриппом, ОРВИ и COVID-19 - ред.) почти на 20% ниже... В новогодний период еженедельно у нас болеет около 100 тысяч человек, и почти половина - это дети, потому что они наиболее социализированы, наиболее активно коммуницируют друг с другом", — подчеркнул замминистра здравоохранения.

Он сообщил, что дети составляют половину всех госпитализаций из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19. Известно, что еженедельно из-за осложнений госпитализируют в среднем около 3 тысяч пациентов, преимущественно с сопутствующими неинфекционными заболеваниями. Сейчас потребность в кислородной поддержке для этих пациентов является минимальной.

"Потребность в кислородной поддержке может возникать у пациентов с иммунокомпрометированным статусом, которые имеют онкологические заболевания. Поэтому иногда респираторная поддержка, действительно, предоставляется в учреждениях здравоохранения, но такой зависимости или потребности, которая была во время пандемии ковида, сейчас нет. Мы видим фоновые низкие уровни загруженности реанимационных отделений, каких-то сверхсложных случаев или рискованных тенденций мы пока не фиксируем", — заявил Кузин.

Он отметил, что с начала эпидсезона зафиксировано 15,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 66 летальных случаев, в основном среди невакцинированных лиц или тех, кто имел тяжелые сопутствующие болезни.

Кузин подчеркнул, что вакцинацию от гриппа можно проводить в любой период эпидсезона.

Напомним, недавно в Украине были зафиксированы первые случаи заболевания нового вируса из Китая.

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