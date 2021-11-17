В Минздраве ответили, могут ли закрыть продуктовые магазины для невакцинированных украинцев

В Минздраве ответили, могут ли закрыть продуктовые магазины для невакцинированных украинцев

Работа критических заведений не ограничивается даже в "красной" зоне.

В Украине усиливают ограничения из-за коронавируса и вскоре полный курс вакцинации потребуется для работы заведений в "желтой" зоне. Между тем продуктовые магазины для невакцинированных в Минздраве обещают не закрывать.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сказал в интервью изданию "Сегодня".

"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек как аптек не ограничивается даже в красной зоне", — пояснил Кузин.

Согласно правилам карантина, в "красных" зонах запрещается работа кафе, ресторанов, баров, ТРЦ, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Но ограничения не будут применяться при наличии и у посетителей, и у работников и организаторов массовых мероприятий, "зеленого" COVID-сертификата. Проще говоря, кафе может не закрываться в красной зоне, если и работники заведения, и клиенты полностью вакцинированы против коронавируса.

Еще одно место, где проверяют "ковидный документ", это учебные заведения, в частности школы. Например, если в заведении среднего образования менее 100% учителей имеют прививки, детей переводят на дистанционку.

В "красной" зоне разрешается людям посещать банки, заправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины без COVID-сертификатов. В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе

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