В Минздраве озвучили алгоритм действий, который поможет устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата: что нужно сделать

В Минздраве озвучили алгоритм действий, который поможет устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата: что нужно сделать

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

В Министерстве здравоохранения был озвучен алгоритм действий, который поможет устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата.

Об этом Минздрав сообщает в Telegram-канале.

Вы получили статус "Нет сведений о вас" после запроса на создание документа.

Если вы запросили мобильное приложение "Действие", попробуйте повторить его через портал "Действие" — https://diia.gov.ua. Если и портал ответил, что нет данных о вас, обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку.

Предложите проверить персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах. РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее называвшийся индивидуальный налоговый номер — ИНН). УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека. Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении. Актуальный номер телефона, на котором можно принимать и отправлять смс.

Если у вас есть ребенок младше 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНОКПП и УНЗР.

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса на COVID-сертификат.

Рекомендуется обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку, с запросом проверить ваши персональные данные, описанные выше.

Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен".

Если вы получили 1 или 2 дозы прививки, обратитесь к пункту вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал “Действие”.

Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с таким текстом "Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку".

Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, невозможно. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.

Вы получили статус: "Номер партии вакцины ошибочный"

Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите сертификат COVID.

Вы получили статус: "К сожалению, произошла ошибка".

Обратитесь к технической поддержке портала и приложению "Действие".

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