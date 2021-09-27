В Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19

В Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19

Общие противопоказания к каждой вакцине указанные в инструкции, впрочем они могут отличаться от состояния каждого человека.

В Украине во время карантина для вакцинированных граждан предусмотрены некоторые послабления. Впрочем, людям, у которых есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации, выдается соответствующая специальная медицинская справка, свидетельствующая, что этим пациентам нельзя делать прививку.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Я бы хотел отметить, что не надо путать некоторые понятия. В украинском законодательстве есть только один термин — абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не имеет и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент — это менее одного процента людей. Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса", — пояснил главный санврач.

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Кузин привел пример сердечно-сосудистых болезней и заметил, что это не противопоказание, а, наоборот, показание для проведения вакцинации. Ведь, по его словам, человек, который имеет тяжелые сопутствующие болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

Кроме того, заместитель главы Минздрава добавил, что перечень абсолютных медицинских противопоказаний является утвержденным, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться семейным врачом. Поэтому назвать какие-то универсальные пять — шесть противопоказаний невозможно, так как они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека. Общие же противопоказания, напомнил Кузин, к каждой вакцине указанные в инструкции.

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"Следует понимать, что в зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если такое было. С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний является утвержденным, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом", — подытожил он.

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Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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