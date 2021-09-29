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В Минздраве пообещали доставить инновационные лекарства против COVID-19 до конца недели во все области

В Минздраве пообещали доставить инновационные лекарства против COVID-19 до конца недели во все области

УНИАН

Эти препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

До конца этой недели инновационные препараты для лечения коронавируса Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Етесевимаб (Etesevimab) поступят в каждую область Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 — Бамланивимаб и Етесевимаб. Лекарства произведенные в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз. До конца этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида ", — написал он на странице в Facebook.

Также Комарида отметил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Напомним:

Еще в марте о том, что в мире могут появиться лекарства от коронавируса заявила Pfizer. Компания начала первую фазу исследований такого препарата

В свою очередь ВОЗ посоветовала отказаться от лечения коронавируса "Ремдесивиром", на который Кабмин потратил 46 млн гривен.

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