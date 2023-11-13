В Минздраве предполагают возвращение карантина: о чем идет речь

В Минздраве считают карантин во время зимнего периода вполне возможным.
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине возможен возврат к карантинным ограничениям.
Об этом заместитель министра здравоохранения рассказал в интервью РБК-Украина.
"Если посмотреть по общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", — сказал Кузин.
По его словам, обычно с конца сентября и начала октября Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
"Есть посчитанные определенные так называемые эпидемические пороги - то есть уровни заболеваемости, когда мы можем сказать, что уже в этой области происходит довольно существенная вспышка. То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там есть превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры", - объяснил главный санитарный врач.
Он напомнил, что обычно эти локальные противоэпидемические меры сводятся к закрытию школ. Учащихся отправляют на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращаются к учебе. Это позволяет уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости — снизить распространение вируса в коллективах.
По словам Кузина, после того, как коронавирусная инфекция была убрана из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общий карантин в Украине отменили, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной.
"То есть, если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры", — объяснил Кузин.
Решение о том, будет ли это закрытие школ, масочный режим, ограничение торговли или какие-то более жесткие меры, должны принимать местные эпидемиологи.
"И точно также это ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – ред.), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Поэтому это вполне возможно", – добавил Кузин.
Напомним, ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области на территории Дубенского района зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон" – "Арктур".
Впоследствии в области у 20-летнего человека зафиксировали случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола".
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