В Минздраве предупредили, что преждевременная йодная профилактика вредна для здоровья

В Минздраве предупредили, что преждевременная йодная профилактика вредна для здоровья

Взрослому населению старше 40 лет йодная профилактика не проводится.

Йодная профилактика осуществляется только после официального оповещения и заключается во введении в организм человека препаратов стабильного йода при радиационной аварии и при условии воздействия на человека радиоактивных изотопов йода.

Важно следовать указаниям Центра общественного здоровья и местной власти и ждать официальных сообщений на их страницах, а не разводить панику. Заблаговременная йодная профилактика вредна для вашего здоровья.

В чрезвычайных ситуациях, при отсутствии таблетированной формы калия йодида, как исключение, могут быть использованы другие препараты, содержащие йод: спиртовой раствор йода и раствор Люголя.

Регламентом проведения йодной профилактики при возникновении радиационной аварии установлены следующие возрастные группы и дозировка препарата стабильного йода (калий йодид):

— дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) — 16 мг,

- дети от 1 месяца до 3 лет — 32 мг,

- дети от 3 до 12 лет — 62,5 мг,

- подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и матери, кормящие грудью -125 мг.

Важно! Калий йодид принимается после еды и только после официального оповещения о радиационной аварии и необходимости проведения йодной профилактики.

Взрослому населению старше 40 лет йодная профилактика не проводится.

Возможно применение для йодной профилактики раствор Люголя и спиртовой раствор йода, однако это должно рассматриваться как исключительная, а не равноценная замена таблетированной формы йодида калия.

Спиртовый раствор йода 5% применяется для взрослых и детей старше 12 лет по 1 мл (44 капли) в 1/2 стакана молока или воды.

Детям от 2 до 5 лет возможно применение 2,5% спиртового раствора из расчета 20-22 капли однократно путем нанесения на кожу тампоном в виде полос на предплечьях и голенях и до 2 лет 2,5% из расчета 10-11 капель однократно.

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Детям от 5 лет до 12 лет спиртовой раствор йода 5% по 20–22 капли 1 раз или по 10–11 капель 2 раза в один день на 1/2 стакана молока или воды.

Раствор Люголя (водный раствор, содержащий 5% йода и 10% йодида калия). Применяется для взрослых и детей старше 12 лет по 22 капли, или 1 мл раствора в 1/2 стакана молока или воды. Для детей от 5 до 12 лет по 10–11 капель 1 раз или по 5–6 капель 2 раза в день на 1/2 стакана молока или воды. Другим возрастным группам не назначается.

Следовательно, йодная профилактика осуществляется однократно путем приема йодсодержащих препаратов. Обращаем внимание, что нерациональное прием препаратов йода может привести также к негативным последствиям. Принимать только при радиационных авариях и однократно и соответственно вышеуказанных рекомендаций.