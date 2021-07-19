В Минздраве предупредили о стремительном распространении опасного штамма "Дельта" в Украине

Украина активно готовится к новому штамму, уверяет Ляшко.
Индийский штамм коронавируса, известный как "Дельта", до конца лета вытеснит другие разновидности COVID-19. В связи с этим, Украина активно готовится к вспышке болезни.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире одного из телеканалов.
Так, по словам Ляшко, в такой ситуации приоритетной остается массовая вакцинация населения. Также Минздрав сейчас иначе готовит системы кислородного обеспечения.
"700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", — пояснил глава Минздрава.
Как сообщалось, к третьей волне коронавируса, которая по прогнозам специалистов накроет Украину в ближайшее время, уже начали готовиться в Киеве. Столица должна увеличить количество реаниматологические коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт.