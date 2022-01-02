В Минздраве прогнозируют повышение уровня заражения коронавирусом: когда ожидать новой вспышки COVID-19

Инфицирование штаммом "Омикрон" приводит к более легкому течению болезни, чем при штамме "Дельта".

Вспышки COVID-19, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через один-два месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".

Об этом заявил "Суспильному" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Прогностически где-то со второй половины января и в феврале в Украине будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон".

По состоянию на 30 декабря 2021 было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большая часть этих случаев связана с пребыванием за границей, а вторая часть связана с контактом с подтвержденным лицом, то есть речь идет о домашних ячейках.

Среди стран, куда выезжали люди – Германия, Польша, ОАЭ. Чаще это либо рабочие визиты, либо отдых. И хотя при пересечении границы люди проходили тестирование, по прибытии в Украину у них начинаются симптомы, и при повторном тестировании они получали положительный результат. Штамм "Омикрон" скорее передается, больше людей может быть инфицировано, а инкубационный период болезни сокращен.

Согласно клиническим данным, инфицирование штаммом "Омикрон" приводит к более легкому течению болезни, чем при штамме "Дельта". Однако этот штамм передается гораздо быстрее, чем Дельта: скорость его передачи растет почти на треть. И конечно, что люди с сопутствующими неинфекционными болезнями, иммуноскомпрометированные люди попадают в большем проценте случаев в больничные учреждения, учитывая тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Эффективность полного курса вакцинации при штамме "Омикрон" также несколько снижается: процент понижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза применима для того, чтобы поднять этот процент, сократить его до 50%.

Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.

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