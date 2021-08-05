В Минздраве прокомментировали вероятность введения локдауна в Украине из-за "Дельты"

В Украине ситуация с коронавирусом стабильна.

В Украине будут продолжать адаптивный карантин в связи с эпидемией коронавируса. Впрочем, вводить локдаун из-за распространения штамма "Дельта" пока не планируют.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, в Украине продолжат общенациональный карантин.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун. Несмотря на рост заболеваемости, ситуацию контролируем, людям предоставляем медпомощь. Вспышки локализуют на уровне общин или кластеров областей. А карантин будет продлен, поскольку к нему привязаны многие процессы, которые происходят в государстве", — заявил главный санврач страны.

Однако, по словам Кузина, в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта". Наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить до 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной.

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

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