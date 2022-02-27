В Минздраве просят не забывать о COVID-19: Сейчас болеть нельзя

В Минздраве просят не забывать о COVID-19: Сейчас болеть нельзя

Уровень инфицирования коронавирусом высок.

Центр общественного здоровья Украины призывает не забывать о COVID-19: заболеваемость на высоком уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

По данным эпидемиологов, коронавирусом заражается около 5 тыс. человек в сутки.

В ЦОС просят носить маски, особенно если вы находитесь в помещении с большим количеством людей.

"Медицинская система требует солидарности и понимания среди населения, ведь сейчас нужна максимальная поддержка бойцам Вооруженных сил Украины. Сейчас болеть нельзя – нужно быть здоровыми!", – подчеркивают в Центре.