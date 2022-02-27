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В Минздраве просят не забывать о COVID-19: Сейчас болеть нельзя

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В Минздраве просят не забывать о COVID-19: Сейчас болеть нельзя

pixabay.com

Уровень инфицирования коронавирусом высок.

Центр общественного здоровья Украины призывает не забывать о COVID-19: заболеваемость на высоком уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

По данным эпидемиологов, коронавирусом заражается около 5 тыс. человек в сутки.

В ЦОС просят носить маски, особенно если вы находитесь в помещении с большим количеством людей.

"Медицинская система требует солидарности и понимания среди населения, ведь сейчас нужна максимальная поддержка бойцам Вооруженных сил Украины. Сейчас болеть нельзя – нужно быть здоровыми!", – подчеркивают в Центре.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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