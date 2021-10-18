В Минздраве работают над перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19: когда обнародуют

В Минздраве работают над перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19: когда обнародуют

Также будет рекомендовано формат справки, которую выдают украинцам, которые имеют противопоказания к прививке.

Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Его обещают обнародовать на этой неделе.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга.

По его словам, по состоянию на сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Сейчас завершаются обработки полного перечня абсолютных, или постоянных, или временных противопоказаний к вакцинации. Надеемся, что на этой неделе этот перечень уже будет официально обнародован. Он не будет утверждаться именно постановлением Кабинета министров Украины, это будет разъяснение. Также будет рекомендовано формат справки для выдачи. Поэтому я думаю, что на этой неделе такое разъяснение уже может появиться", — рассказал Кузин.

Существуют два способа уменьшения количества больных COVID — соблюдение карантинных правил и вакцинация. Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, после коронавируса многие страдают постковидным синдромом. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

Напомним, люди, которые переболели COVID-19, могут не ждать шесть месяцев после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться значительно проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

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